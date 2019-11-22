Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона

Зарядка телефона. Иллюстративное фото / ТСН

В российской глубинке, Республике Якутия, 14-летняя школьница умерла, заряжая смартфон в ванной.

Как сообщают представители регионального управления Следственного комитета РФ, труп девочки вечером 21 ноября обнаружили родители. На ее теле обнаружили ожог, свидетельствующий об ударе током.

"В ванной комнате обнаружен подключённый к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводит проверку, а окончательно причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее в Омске пьяный мужчина ограбил, изнасиловал и пытался убить 13-летнюю школьницу. До этого в Азии 14-летнюю школьницу убила электричеством зарядка для iPhone.