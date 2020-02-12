Переименовали, Карл: под Одессой дали новое имя бюсту Маркса

Бюст Карла Маркса в Арцизе / odessamedia.net

В городе Арциз (что в Одесской области) местные чиновники провели процедуру официального переименования бюст Карла Маркса.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП) в Facebook.

Чиновники дали новое название бюсту Карла Маркса в честь болгарского поэта и общественного деятелям Христо Ботева.

"Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства [...] теперь государственные органы будут более тщательно проверять его выполнение", — написали в УИНП.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вскоре займутся вопросом возможного нахождения в Болграде (тоже Одесская область) памятника Владимиру Ленину, который "местные власти скрывают от государства".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался на тему переименования улиц в Украине в рамках декоммунизации, поведав о том, какие личности заслуживают улицы в свою честь. Позднее о своем видении процесса декоммунизации в Украиневызвался главой Министества культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.