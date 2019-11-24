Менять таблички - не главное: Бородянский высказался о декоммунизации

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации в Украине.

"Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - рассказал он в интервью НВ.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы "расширить рамку", которая была искусственно создана.

"Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский пояснил слова президента Зеленского о стандартах новостей, а также высказался о переименовании УПЦ МП.