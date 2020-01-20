Декоммунизация: Зеленский объяснил, какие личности заслуживают улицы в Украине

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что улицам в стране можно давать имена в честь современных украинских героев, не вызывающих противоречий у населения

Соответствующее заявление было опубликовано в интервью изданию The Times of Israel.

"Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызовут противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт. В настоящее время у нас есть свои современные герои – люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, писатели [...]. Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в деталях и с подробностями рассказал о судьбе закона о декоммунизации.