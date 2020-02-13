"Ошибка": в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине

День святого Валентин / 1zoom.ru

В Православной церкви Украины перед Днем всех влюбленных решили развенчать всем мифы о Святом Валентине. Отмечается, что православные почитают несколько святых с именем Валентин.

"Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

При этом уточняется, что Православная церковь почитает всех святых, которые совершили свой подвиг до 1054 года - до разделения на Западную и Восточную Церковь.

"Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики вспоминают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти) православные - 12-го августа", - объяснили в украинской церкви.

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Кроме того, указано, что факты из реальной жизни Валентина, которого почитают 14 февраля, не имеют ничего общего с легендами.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания", - сообщили в ПЦУ.

Также сообщается, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему память 14 февраля для того, чтобы вытеснить языческое празднество в Риме, которые сопровождались жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

Как ранее сообщал Главред, в ПЦУ заявили, что купание в водоеме во время праздника Богоявления (Крещения) не свойственно украинцам и это "смывает грехи".