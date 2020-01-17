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Можно ли купаться на Крещение: в ПЦУ рассказали, что "смывает грехи"

17 января 2020, 08:34

Церковные правила не предписывают омовения на Крещение, пояснили в ПЦУ.

Крещение, омовение, прорубь
Церковные правила не предписывают омовения на Крещение / @Orthodox.in.Ukraine

Купание в водоеме во время праздника Богоявления (Крещения) не свойственно украинцам и это "смывает грехи", заявили в Православной церкви Украины.

В ПЦУ подчеркнули, что церковные правила не предписывают омовения на Крещение и это никак не влияет на духовное очищение человека.

"Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили ее у икон, берегли каждую капельку, использовали ее в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас - совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после", - сообщает пресс-служба ПЦУ.

Там также отметили, что для стран греческой традиции более характерен обычай освящать воды бросанием в них деревянного креста, который мужчины потом вылавливают из водоема.

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"Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - добавили в Церкви.

Напомним, ранее синоптики сообщили о том, что украинцы рискуют не дождаться ледяного покрова водоемов на Крещение.

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