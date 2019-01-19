Крещение Господне в Украине-2019: яркие и красочные фото

Жители Украины с обычным размахом и масштабом отмечают праздник Крещения Господня.

Практически во всех уголках страны, что называется - и стар, и млад, облачались в плавки, купальники (иногда даже в специальные купальные рубахи) и окунались либо в специально оборудованные купели, либо попросту в водоемы.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, когда и сколько празднуют Крещение в 2019-м, когда лучше всего крестить детей, а также все, что нужно знать об этом большом религиозном празднике.