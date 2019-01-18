Крещение 2019: что нужно знать – от количества блюд до умывания

18 января 2019, 01:32

Главред узнал приметы и традиции праздника.

18 января отмечается Крещенский сочельник, у которого немало запретов и традиций, а уже 19 января празднуется Крещение Господне 2019. Этот праздник в Украине также называют Водохреща или Иордан (в честь реки, в которой крестился Иисус).

Ранее Главред уже писал о том, сколько празднуют Крещение и когда можно крестить ребенка в 2019 году. В сегодняшнем материале – о том, что можно, а что нельзя делать на Крещение.

19 января – Крещение: что нельзя делать

Считается, что на Крещение нельзя:

  • нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедовался и не причастился;
  • подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят 7 или 9;
  • на Крещение нельзя работать, в том числе на Крещение нельзя убираться, то есть делать генеральную уборку – всю работу по дому надо переделать в Крещенский сочельник. Подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;
  • в особенности нельзя стирать в этот день (эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь, считается, освящается самим Небом);
  • нельзя ссорить и ругаться;
  • нельзя плакать – а то, мол, весь год потом проплачешь, в несчастье проведешь;
  • оставлять обувь за порогом – а то весь год болеть будешь;
  • имея дело с крещенской (освященной) водой – думать о дурном или желать кому-либо зла, иначе все зло желающему во сто крат и вернется;
  • давать в долг – иначе достаток из дома уйдет.

И, наконец, с Крещения 19 января заканчивается пора гаданий: нельзя гадать ни на сам праздник (лучшее время для гаданий – в ночь с 18 на 19 января), ни после него.

Крещение: что нужно делать

Перво-наперво на Крещение принято ходить в церковь – помолиться и освятить воду. По возвращении из храма люди умываются святой водой, чтобы избавиться от болезней и напастей на год вперед.

По примете, на Крещение целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.

В этот день святят воду в церквях или набирают освященную воду из водоемов, где во льду прорезают кресты "Иордана". На Крещение как принято купаться в таких иорданях. Ранее Главред сообщал о том, где в Киеве можно окунаться на Крещение. В столице Украины на Крещение-2019 обустроят достаточно много купелей.

Также освященной водой крестят жилище: правой рукой по часовой стрелке, осеняя крестом каждый угол. Начинать надо от входной двери и заканчивать ею же.

В старину на Руси было принято устраивать свадьбы на Крещение, так как такие браки считались благословенными.

В этот день принято начинать добрые дела – они вернутся к человеку преумноженными. 

Молитва на освящение воды в Крещение

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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