Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать и что можно есть

Крещенский сочельник: что нельзя делать / vluki.ru

Уже 18 января нас ждет Крещенский сочельник – день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование этого великого события.

Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду. Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).

По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.

При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.

Крещенский сочельник: что можно есть

Читайте такжеОттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019Крещенский сочельник 18 января – это день строгого поста. Поэтому весь день нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.

Ранее Главред уже писал о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура и приготовить пампушки.

Особо верующие люди в этот день, также как и в Рождественский сочельник, не едят до первой звезды.

Крещенский сочельник: что приготовить

Так как это постный день, то готовят лишь постные блюда. И, разумеется, подают "голодную" кутью. Традиционно это время вареников, постных блинов и различных овощей.

При этом считается, что нельзя, чтоб количество блюд на праздном столе как 18 января, так и 19 января было четным.

Также те, кто освятил воду в церкви в этот вечер, непременно ставят на стол и ее.

Крещенский сочельник: что нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя:

ругаться и сквернословить;

просто сердиться;

ставить на стол четное количество блюд;

думать о дурном или просто думать о ком-то плохо, пока набираешь освященную воду или воду, которую только собираешься святить;

есть мясное и пить спиртное, даже растительное масло при готовке не используют;

переедать во время праздничного ужина.

Можно ли вышивать в Крещенский сочельник

Отдельно остановимся на вопросе рукоделия (хенд мейда, по-современному). Считается, что вышивать, вязать и т.п. в Крещенский сочельник не стоит, если это просто делается в свое удовольствие, а не по необходимости (например, речь идет о профессиональных швеях) или для благотворительности.

Впрочем, строгого запрета от Церкви на работу в церковные праздники нет. Священники говорят так: работать (шить, вязать и даже стирать) можно – если работа не отвлекает от мыслей духовных. При этом вышивать советуют с молитвой, например, читая про себя "Отче наш", тогда это будет богоугодное дело.

Можно ли стричься в Крещенский сочельник

В Сочельник – да, на само Крещение – нет. Считается, что любые манипуляции с волосами, совершенные в церковный праздник (любой), далеко не лучшим образом сказываются на продолжительности жизни и здоровье человека. А вот накануне праздника стрижка (даже просто подравнивание челки) воспринимается как очищение и избавление от ненужной жизненной энергетики.

Крещенский сочельник: что нужно делать

В этот день хозяйки принято устраивать генеральную уборку, особенно стирку – так как после освящения воды на Крещение Господне (имеются в виду открытые водоемы) в старину женщины не решались стирать еще очень долго. И вообще – управиться с уборкой и стиркой стараются еще до обеда. Подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

Читайте такжеКрещенские купания: где в Киеве можно окунаться на КрещениеЗатем всей семьей ходят в церковь – для исповеди, молитвы, причащения (считается, что не причастившись и не причастившись – нырять в прорубь на Крещение ни в коем случае нельзя) и чтобы освятить воду.

В этот вечер девушки устраивают гадания.

Ранее Главред уже разобрался, как узнать имя суженого с помощью рождественских гаданий. Существует также гадание на суженого на Старый Новый год: можно, по классике, бросать сапожок за порог, а можно по кольцу, привязанному к длинной нитке.

Кроме того, Главред выяснил, как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности. Самый простой способ узнать имя суженого – на Андрея положить записочки с мужскими именами на ночь под подушку, одну оставив пустой. Проснувшись утром, нужно первым делом на ощупь вытащить одну из бумажек. Какое имя выпало – так, мол, и будут звать будущего мужа. Если попалась "пустышка", то высшие силы еще не определились с суженым для девушки.

Считается, что в этот вечер после появления на небе первой звезды, нужно выйти на улицу и, глядя на небо, просить у Бога исполнения заветного желания.