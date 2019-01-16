Крещенские купания: Стало известно, где в Киеве можно будет окунаться на Крещение

Крещенские купания / УНИАН

В 2019-м в Киеве для празднования Крещения Господнего коммунальщики обустроили ровно дюжину мест.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба КП "Плесо". По словам коммунальщиков, возле каждой купели в субботу, 19 января, с 07.00 до 21.00 будут дежурить спасатели и будут работать передвижные медпункты.

В Днепровском районе столицы можно будет искупаться на:

пляже "Детский" (возле часовни на острове Гидропарк);

пляже "Венеция" (остров Долобецкий);

пляже "Предместная Слободка" (Гидропарк, аккурат напротив Киево-Печерской Лавры);

пляже "Тельбин" (проспект имени Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе столицы можно будет искупаться на:

1) пляже "Вербный" (озеро Вербное, улица Приозерная);

2) парке "Наталка" (залив Оболонь, улице Приречная);

3) парке "Наталка" (Оболонская Набережная);

4) пляже "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7-я линия).

5) озере "Иорданское" (проспект Степана Бандеры)

В Деснянском районе столицы можно будет искупаться на:

1) пляже в зоне отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Напомним, ранее "Главред" рассказывал, когда и сколько празднуют Крещение в 2019 году.