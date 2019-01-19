"С Крещением Господним": красивые поздравления с Крещением на словах и в анимированных открытках

Поздравления с Крещением на русском и на украинском языках / Фото из открытых источников

19 января отмечается великий праздник Крещение Господне.

Это последний праздник в новогодне-рождественском цикле, а, значит, последний шанс поздравить дорогих людей с новогодним чудом и Божьей Радостью!

Ранее Главред уже публиковал поздравления с Крещенским сочельником 2019 на словах и в анимированных картинках, а также поздравления с Крещением своими словами и в анимированных картинках. Кроме того, мы заранее подготовили поздравления с Крещением на украинском языке – "Христос хрещається": найкрасивіші та найдотепніші привітання з Йорданом 2019.

Для тех, кому этого мало, – наша подборка коротких, но прикольных поздравлений с Крещением на русском и украинском языке.

Поздравления с Крещением на русском языке

На Крещенье окунись —

Словно заново родись!

Знают все примету эту,

Но скажу вам по секрету,

Если страшно — накати,

Грамм, так триста пропусти,

И тогда уже ныряй,

(Хоть молитву прочитай!).

Станет жарко, станет клево,

Что, примерз? Эх, непутевый!

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3 смс - 168 символов:

Поздравляю с Крещением Господним. Желаю счастливо жить с Богом в душе и с любовью в сердце, желаю каждый день встречать в добром здравии и прекрасном расположении духа.

***

Желаем вам в Крещенье

Очистить все смятенья.

Застолье будет громким,

А звон бокалов долгим.

Спешите улыбаться,

На зорьке похмеляться.

Блюдите радость в мире,

Карман держите шире!

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2 смс - 88 символов:

На Крещение Господне

Ты испей святой воды,

Пусть хранит святая вера

От грехов и от беды.

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2 смс - 75 символов:

Крещенские морозы

Сегодня за окном,

Желаю Вам здоровья

И радости в Ваш дом.

***

2 смс - 83 символа:

Пусть волшебная вода,

Взятая в Крещение.

Дарит силы в теле вам,

Смоет все волнения.

Віншування на Йордан українською мовою

З Водохрещам вас сердечно

В день січневий я вітаю,

Вам бадьорості і сили

В свято від душі бажаю.

Мир живе нехай у серці,

І здоров’ям пише тіло,

Хай збуваються всі мрії

І успішним буде діло.

***

У бажаю вам сили та доброго здоров’я в тілі! Хай в житті не буде драм, адже світле свято дарує бадьорість і кохання.

***

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре —

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хворі, добрими словами розвіяти всі кривди та поразки. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай на відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

***

З Водохрещем привітання

В день приймайте особливий.

Хай вода несе бадьорість,

Чисті помисли і сили.

Змиє хай проток священний

Смуток, біль і гріх з душі,

Закружляє хай вас щастя

В неймовірнім віражі.