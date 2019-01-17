Поздравления с Крещением своими словами и в анимированных картинках

Уже на этой неделе православные отмечают Крещение Господне 2019. Еще одно название праздника – Богоявление.

Считается, что в этот день священные свойства обретает любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана. Так что 19 января верующие окунаются в прорубях и поздравляют друг друга с этим великим праздником.

Главред собрал самые яркие и прикольные поздравления с Крещением 2019.

Поздравление с Крещением в прозе

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Господне Богоявление празднует весь христианский народ. Пусть же отведет светлый праздник от тебя все печали, скорби, недуги, греховные мысли и злых недругов! А тебе улыбнуться счастье, радость и любовь ближнего. С праздником!

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19 января великий праздник Крещения, Богоявления, Иордань. Только в этот день люди сливают все плохое, все болезни, купаясь в проруби или просто кропясь водой. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам счастья большого-большого, везения во всем. Пусть к вам в дом часто приходит удача. Будьте сильными, терпеливыми, жизнерадостными. Так хочется, чтобы в вашей жизни было много ярких веселых красок. Пусть всегда сбывается заветная мечта. Живите правильно, честно и получайте огромное наслаждение от жизни. Крепчайшего здоровья вам, чистой, как слеза радости любви, уюта в доме. Пусть ангел всегда оберегает вас.

Короткие поздравления с Крещением в смс

2 смс - 84 символа:

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

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3 смс - 151 символ:

В день Крещения Господнего всем сердцем желаю небесной благодати и жизненного счастья, истинной веры и светлой надежды, чистой любви и душевного добра.

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2 смс - 95 символов:

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

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3 смс - 135 символов:

С Крещением. Желаю вам побольше здоровья и добрых помыслов. Пускай ваш дом будет полон счастья, веселья, спокойствия, благодати и мира.

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2 смс - 94 символа:

В день Крещения святого

Вам желаю чистоты

В мыслях, сердце и поступках,

Сбудутся пускай мечты.

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2 смс - 95 символов:

Поздравляю вас с Крещением,

Пусть вся магия воды

Заберет болезнь из тела,

Смоет ваши все грехи.

Стихи-поздравления на Крещение

С праздником Крещения поздравляю вас,

Будет очищение каждому из нас.

Кто крещен, тот будет правильнее жить,

Бог ему поможет чистоту хранить.

От всего плохого нас избавит Бог,

Выгонит из дома беды за порог.

Всякий грех отринем от себя совсем,

Чисто и красиво жить желаю всем!

***

С Крещеньем, светлым праздником, я поздравляю маму.

Пусть счастье улыбается, шлет радость телеграммы.

Глоток святой воды пусть даст и силу, и здоровье,

Жизнь будет верою полна, надеждой и любовью.

***

С великим праздником Крещенья

Тебя спешу поздравить я.

Господь нам даровал прощение,

И мы добавим в мир добра.

Пусть все дела твои и мысли

Будут душой Его полны,

А от своей души желаю

Успеха, счастья и любви!

***

С Крещеньем, папочка, Господним,

Для православных день сегодня

Наполнен светлой благодатью,

Хочу тебя поцеловать я,

Сердечно, папочка, обнять

И от души тебе сказать:

Живи, родной мой, очень долго,

Согретый искренней любовью.

***

Ты посмотри – прекрасный праздник,

К нам в гости Крещение пришло,

Пускай вода нас всех излечит,

Дай Бог, чтобы всегда во всем везло.

Разрешите, коллега, Вас поздравить,

Успехов в работе пожелать,

Пусть в личной жизни будет все в порядке,

Желаю Вам никогда не унывать.

Поздравление с Крещением прикольные

На Крещение, мой дружок,

Не забудь про холодок,

Потеплее одевайся,

За водичкой отправляйся.

Все грехи свои возьми

В прорубь тихо окуни,

Чтобы чистой, без греха

Стала жизнь твоя легка.

***

Пусть здоровье крепчает, как крещенский мороз,

И душа расцветает букетами роз!

Будет бодрым и смелым, веселым настрой,

И удача бурлит полноводной рекой!

Будет твердой вершиной душа для соблазнов,

Чтобы ангел хранил от печалей и сглаза,

Чтоб ушли далеко все пустые сомненья

И берег тебя Бог в День святого Крещенья!

***

Крещенье, стужа, минус двадцать два!

Я ж лезу в прорубь смело, при народе.

Но не молитвы светлые слова,

А нецензурные слова на ум приходит!

Друзья стоят и пар пускают ртом,

И тоже обещают искупаться,

Но не сейчас, а как-нибудь потом,

Когда вода дойдет, в плюс двадцать…

***

К нам пришла пора Крещенья,

Скинь одежду — и вперед!

От грехов твоих прощение

Только прорубь принесет.

Ни одной ногой, ни парой,

Окунайся с головой,

Чтобы организм трухлявый

Бодрый стал и молодой!

***

Пусть Крещенская водичка

Все болезни заберет,

Ночью суженый приснится,

На Канары увезет,

И чтоб в сне том было много

Лишь того, что хочешь ты,

Только крепкое здоровье,

Много счастья, красоты,

Всяких благ материальных,

Не забудь и о душе.

Чтобы густо и в кармане,

И в сердечном "этаже".

В общем, я вас поздравляю

И в Крещенский вечерок,

Много благ с душой желаю,

С кутьей вкусный пирожок!