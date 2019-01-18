"Христос хрещається": найкрасивіші та найдотепніші привітання з Йорданом 2019

18 января 2019, 10:14

Главред обрав тільки найчудовіші привітання з Йорданскою вечерею.

  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников
  • Віншування на Йордан – картинки Фото из открытых источников

З вечора 18 січня починається святкування Хрещення Господнього.

Це свято, яке в Україні частіше називають Водохреща або Йордан (на честь річки, у якій й хрестився Христос), завершує святковий новорічно-різдвяний цикл.

Саме час подарувати рідним та близьким чудовий святковий настрій, відправивши їм хрещенську листівку чи добрі слова. Або й те, й інше разом!

Раніше Главред уже публікував віншування на Йордан російською мовою – у нашому матеріалі Поздравления с Крещенским сочельником 2019 на словах и в анимированных картинках, а також поздравления с Крещением своими словами и в анимированных картинках.

Ми також дізналися, як слід гадати на Хрещення 2019.

Привітання на Йордан у прозі

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю, щоб Господь освітив промінцем надії та благополуччя твій шлях до щастя. Нехай у сім’ї усі будуть здорові, нехай у серці живе радість та любов, нехай освячена вода змиє всі негоди та печалі.

***

Вітаю з Йорданскою вечерею усіх та з Йорданською святою водою! Бажаю, щоб Ісус, що охрестився, завжди заступався за вас, вашу родину і за весь ваш рід, а також за нашу неньку Україну!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

***

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хворі, добрими словами розвіяти всі кривди та поразки. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай на відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

Поздоровлення з Йорданом у віршах

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

***

Там на річці, на Йордані

Там на річці, на Йордані,

Там тиха вода стояла,

Пречиста діва, діва Марія,

Свого сина купала.

А як скупала своєго сина

В чисті пелени повила,

В яслах на сіні,  в божій яскині,

Як на престолі положила!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Водохреща — славне свято,

Шлю свою вам привітанні,

Благодаті і здоров’я

Найщиріші побажання.

Хай свята вода очистить

Ваші помисли і тіло,

Хай Господь дарує сили,

Щоби в гору йшло лиш діло.

***

Ой, на річці на Йордані

Золотий хрест вишиваний,

Злетілися Ангелоньки,

Взяли Христа на крилоньки,

Понесли Го до церковці,

Поставили на престолці.

Взяли в книгах та й читати,

Яке би Му ім’я дати.

Дають йому: "Святий Петро", –

Мати Божа не злюбила.

Мати Божа не злюбила,

Від престолу відступила.

Злетілись Анегелоньки,

Взяли Христа на крилоньки,

Понесли Го до церковці,

Поставили на престольці.

Взяли йому та й читати,

Яке би Му ім’я дати.

Дали ім’я: "Ісус Христос", –

Мати Божа це злюбила.

Мати Божа це злюбила,

До престолу приступила.

***

У Києві рано срібні дзвони грали.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та добрим людям на здоров’я!

То в путь із поклоном князі вирушали.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Вирушав же перший святий Володимир.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Проганять поганство словами святими,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Виступав же другий преславний Мазепа.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Щоб прогнати Москву із рідного степу,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Виступав хоробрий і Симон Петлюра,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Щоб спровадить сонце на лани понурі.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Задумавсь Син Божий та й Пречиста Мати.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Який подарунок тим князям подати

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Даю вам незломну — каже Він — надію,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Що зірниця ясна всім заясніє.

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

Що над степом блисне промінисте сонце!

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та добрим людям на здоров’я!

І весна загляне всім нам у віконце!

Щедрий вечір…

***

Хрещення Господнє — велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Щось важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина.

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