Как гадать на Крещение, чтоб узнать самое заветное, и крещенский заговор на деньги

18 января 2019, 07:14

Главред узнал самые популярные способы крещенских гаданий.

Гадать принято накануне Крещения, в Крещенский сочельник, то есть в ночь с 18 на 19 января.

Это самый популярный день для гаданий в году. Считается, что ни в какой иной день высшие силы не будут столь же откровенны с простым смертным при раскрытии высших тайн.

Чаще всего гадают на Крещение, чтобы узнать имя суженого – хотя в одинаковой мере этот день подходит для гаданий на абсолютно любую тему.

Гадание на Крещение с зеркалом

Гадают с помощью зеркала и в Вальпургиеву ночь – по "коридору времени". Его делают из четырех небольших зеркал, расположенных друг напротив друга. Перед зеркалами устанавливают три свечи, чтобы они отражались в зеркалах. После этого пристально вглядываются в дробящиеся друг в друге отражения: говорят, что через некоторое время перед человеком является картинка из будущего.

К слову, гадание на Крещение с зеркалом считается самым страшным из всех крещенских гаданий. Многие профессиональные гадалки и мольфарки категорически отговаривают от такого способа узнать имя суженого. Но есть смелые девицы, которые все равно рискуют здоровьем и жизнью нагаданного супруга, так как гадание это – самое верное, практически предопределяющее судьбу.

Гадать принято в доме, где живет нечистая сила, ровно в полночь и в полном одиночестве. Гадающая девушка должна быть абсолютно голой (даже бижутерию оставлять на теле нельзя) и простоволосой.

Понадобятся два зеркала и две зажженные свечи по бокам от первого. Второе зеркало ставится за спиной, чтобы между зеркалами образовался "коридор смерти". В этот коридор и нужно вглядываться. Считается, что нечистый дух непременно явится в зеркале в образе суженного – и так девушка и узнает, кто именно ей судьбой предначертан.

Однако самое главное тут – ни в коем случае не оглядываться назад, в стоящее за спиной зеркало. Если нарушить этот запрет, то нечисть якобы имеет право забрать либо душу гадающей, либо жизнь предназначенного ей парня.

Гадание на Крещение на имя суженого

Самое популярное и простое гадание на Крещение на имя суженого – положить на ночь под подушку записочки с мужскими именами. Спозаранку на ощупь нужно вытянуть первую попавшуюся записку. Какое имя там будет написано – так, мол, и суженого звать будут.

Ранее Главред уже разобрался, как узнать имя суженого с помощью рождественских гаданий. Существует также гадание на суженого на Старый Новый год: можно, по классике, бросать сапожок за порог, а можно по кольцу, привязанному к длинной нитке.

Кроме того, Главред выяснил, как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности. Самый простой способ узнать имя суженого – на Андрея положить записочки с мужскими именами на ночь под подушку, одну оставив пустой. Проснувшись утром, нужно первым делом на ощупь вытащить одну из бумажек. Какое имя выпало – так, мол, и будут звать будущего мужа. Если попалась "пустышка", то высшие силы еще не определились с суженым для девушки.

Гадание на детей в Крещение

Для гадания на детей понадобится кольцо и кружка воды. Кольцо положить в кружку с водой и на ночь оставить на улице, чтоб лед намерз. Если лед ровный, без бугорков и впадин – детей ждать не стоит. С бугорками – ждут сына, с впадинами – дочку. Причем сколько впадин и бугорков – столько всего и будет детишек.

Крещенский заговор на деньги

После появления на небе первой звезды в кошелек нужно положить самые крупные купюры и несколько монет и нашептать над ними: "Как монетки к купюрам собираются, так и счастье с богатством ко мне подбирается, а в новый кошелек купюры к монетам стекаются. В кошельке моем все шуршит и звенит: на новую одежду, на золотое колечко, да на все дела хватает. Слово мое твердое. Аминь".   

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