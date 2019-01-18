Поздравления с Крещенским сочельником 2019 на словах и в анимированных картинках

Крещенский сочельник – поздравления в открытках / Открытки

Праздник Крещение Господне 2019 начинают праздновать вечером накануне, то есть с вечера 18 января. Этот день зовется Крещенский сочельник.

Считается, что именно в ночь с 18 на 19 января освящается вся вода в водоемах и просто набранная вода, на которую падал ночью лунный свет.

Главред также уже собрал самые яркие и прикольные поздравления с Крещением 2019.

Поздравления с Крещенским сочельником в прозе и смс

3 смс - 189 символов:

В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

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4 смс - 236 символов:

В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

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4 смс - 236 символов:

В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.

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4 смс - 228 символов:

В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и смс

3 смс - 149 символов:

На Крещенский на сочельник

Нам морозы нипочем.

Поздравляем! Поздравляем

Со святым великим днем!

Чтоб по вере всем воздать,

К нам снисходит благодать.

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2 смс - 118 символов:

Друзья, примите поздравленья

Сейчас, в преддверии Крещенья,

Пусть будет ровною дорога,

Что приведет вас к вере в Бога!

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3 смс - 162 символа:

В этот день не просто

Все ходим за водой.

В этот праздник верим,

Что счастье придет в дом,

Все кругом почистим,

Все же освятим,

И счастье лучистым

Все мы осветим.

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3 смс - 147 символов:

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!