Поздравления с Крещенским сочельником 2019 на словах и в анимированных картинках

Главред собрал самые яркие и прикольные поздравления с праздником.
Праздник Крещение Господне 2019 начинают праздновать вечером накануне, то есть с вечера 18 января. Этот день зовется Крещенский сочельник.
Считается, что именно в ночь с 18 на 19 января освящается вся вода в водоемах и просто набранная вода, на которую падал ночью лунный свет.
Главред также уже собрал самые яркие и прикольные поздравления с Крещением 2019.
Поздравления с Крещенским сочельником в прозе и смс
3 смс - 189 символов:
В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.
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4 смс - 236 символов:
В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
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4 смс - 236 символов:
В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.
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4 смс - 228 символов:
В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.
Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и смс
3 смс - 149 символов:
На Крещенский на сочельник
Нам морозы нипочем.
Поздравляем! Поздравляем
Со святым великим днем!
Чтоб по вере всем воздать,
К нам снисходит благодать.
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2 смс - 118 символов:
Друзья, примите поздравленья
Сейчас, в преддверии Крещенья,
Пусть будет ровною дорога,
Что приведет вас к вере в Бога!
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3 смс - 162 символа:
В этот день не просто
Все ходим за водой.
В этот праздник верим,
Что счастье придет в дом,
Все кругом почистим,
Все же освятим,
И счастье лучистым
Все мы осветим.
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3 смс - 147 символов:
В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!