Вирус в Китае: на Закарпатье изолировали китайца

В Ужгороде китайца изолировали, хотя у него не обнаружены симптомы коронавируса, сообщил журналист / 62iNFO.ru

В Ужгороде в среду, 12 февраля, в Закарпатскую областную инфекционную больницу обратился китаец, он изолирован, хотя симптомы нового китайского вируса – коронавирус нового типа – у него не обнаружены.

Гражданин Китая сам обратился в больницу, его отправили в специальный бокс, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола со ссылкой на данные директора Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка.

По сведениям журналиста, за китайцем наблюдают врачи. Глагола добавил, что в Ужгороде нет экспресс-тестов, при помощи которых можно выявить коронавирус - вирус есть возможность обнаружить лабораторно только в Киеве в Минздраве.

"…в Закарпатскую областную инфекционную больницу обратился гражданин Китая, который приехал в Ужгород из Китая с пересадками в Дубае и Киеве… Вчера его изолировали, но никаких клинических показателей коронавируса у него не обнаружили. Хотя, инкубационный период длится две недели, – поэтому его изолировали в специальный бокс…", - поделился Глагола.

Напомним, коронавирус нового типа был обнаружен в Китае, а потом попал в ряд других стран, в частности, в Россию. Вирус уже убил 1 тысячу 310 человек.

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