Жуткое ДТП на переходе: пограничник наехал на ребенка

Военный наехал на девочку на переходе / Фото Информатор

Военнослужащий, сотрудник медцентра пограничной службы Украины, совершил наезд на ребенка.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследований, мужчина совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении старшему ординатору Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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