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До 90 тысяч гривен: безработным украинцам дадут деньги на свой бизнес, но не всем

26 февраля 2020, 18:08

Участниками программы могут быть безработные от 18 лет.

Безработным дадут деньги
Безработным дадут деньги / УНИАН

Государственная служба занятости поможет безработным украинцам открыть свой бизнес. Максимальная сумма помощи составит 90 тысяч гривен.

По данным пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, одна из программ предусматривает выплату одноразовой помощи по безработице для старта предпринимательской деятельности для тех, кто зарегистрирован в службе занятости. При этом максимальный размер финподдержки может достигать 90 тысяч гривен при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере. Средний размер помощи в - 46 тысяч гривен.

Кроме того, в проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на эту инициативу предусмотрена сумма в размере 386 миллионов гривен, что в 4,7 раз больше чем в прошлом году.

"Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно", - говорится в сообщении.

Участниками программы могут быть безработные от 18 лет, которые зарегистрированы в госслужбе занятости, но не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости. Кроме того, совместно с карьерным советником необходимо составить план действий для открытия собственного бизнеса.

В то же время, лица, которые в течение последних 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо-предприниматель, не смогут быть участниками программы, а также те, кто уже получали такую, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет.

По данным Минэкономики, в течение прошлого года собственное дело при содействии службы занятости начали 2 400 человек, а в этом году в планах службы – помочь в создании собственного бизнеса уже 8 500 безработным, что в 3,6 раз больше.

Как ранее сообщал Главред, журналист Юрий Бутусов заявил, что освобожденные из плена боевиков украинцы не получили обещанных компенсаций.

служба занятости Минэкономики бизнес новости Украины
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