У Зеленского отрапортовали о готовности украинцев к хаосу переходного периода

Игорь Новиков / Скриншот

Cоветник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков заявил о том, что украинцы готовы к прогнозируемому экономическому кризису.

"Любой уважающий себя Украинский футуролог не даст соврать: если и есть народ морально готовый к хаосу переходного периода (также известного, как лихие 2020-е) – то это мы (украинцы, - ред.)", - написал он в своем Facebook.

Новиков считает, что новый глобальный кризис станет периодом испытаний для всей планеты.

"Можно долго шутить на тему влияния грядущего экономического кризиса на нашу экономику (Что мертво – умереть не может! Помните Игру Престолов?), но даже оставаясь оптимистами, не стоит забывать о том, что начало 2020-х будет, наверное, самым большим испытанием не только для нас, Украинцев, но и для всего населения планеты", - утверждает он.

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Советник Зеленского подчеркнул, что такой период в Украине уже начался с 2020 года.

"Любая глобальная трансформация, любая угроза несёт в себе огромные возможности. Решение проблем – самый короткий путь к успеху, а здесь у нашей Страны есть одно огромное преимущество – люди. Мы с вами", - добавил Новиков.

Напомним, ранее эксперт рассказал, откуда начнется новый глобальный кризис.