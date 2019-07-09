Эксперт рассказал, откуда начнется новый глобальный кризис

Китай станет источником распространения нового глобального кризиса, заявил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

"Денежная эмиссия и кредитные вливания Народного банка КНР привели к тому, что активы банковской системы Китая утроились за последние восемь лет, а их общий размер составил 36 триллионов долларов - более чем вдвое превышает показатель банков США. Это, к слову, было одним из ключевых инструментов стимулирования роста китайской экономики, темпы роста которой последние годы упорно замедляются", - написал он в Facebook.

Читайте такжеНеотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотовСреди симптомов грядущего краха он упомянул рост китайского долга и падение способности заемщиков обслуживать долги, а также падение продаж автомобилей – первое более чем за 20 лет. Кроме того, беспокойство вызывает тот факт, что правительство Китая через госбанки держит на плаву частные корпорации-банкроты для сохранения рабочих мест.

"С 2023 года Китай впервые за последние 20 лет будет иметь отрицательное сальдо торгового баланса и многое другое... Кризис мог бы наступить в любой момент уже в 2019 году, но в конце 2020 года выборы президента США и Дональд Трамп сделает все, чтобы до выборов экономика не омрачила их результат. Так что, полтора года у планеты Земля еще есть", – добавил Амелин.

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Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, как ударит по Украине глобальный экономический кризис.