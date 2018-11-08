Эксперт спрогнозировал, как ударит по Украине глобальный экономический кризис

Эрик Найман / "Главред"

Украина встретит грядущий глобальный экономический кризис, который может затронуть страну уже в апреле следующего года, с большими долгами и в сложной политической ситуации

Такое мнение высказал финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в интервью "Апострофу".

"Основная проблема в том, что у нас было практически 5 лет, с 2014 по 2018 год, на институциональные изменения, и украинцы дали власти карт-бланш на изменения и проведение реформ. Украинцы потеряли миллиарды долларов в банках, потеряли миллиардов долларов из-за девальвации, из-за коммунальных тарифов. То есть украинцы проспонсировали власть на миллиарды долларов, и за это время власть практически ничего не сделала", - отмечает Найман.

По его словам об этом может свидетельствовать минусовой показатель прямых инвестиций в Украину в 2017 году. "Те деньги, которые мы получили, мы отдали гораздо больше в виде выплат по инвестициям, например, в виде выплат по дивидендам. Грубо говоря, мы получили $2 млрд, а отдали $5 млрд", - сказал эксперт.

Найман считает, что глобальный экономический кризис начнется с развивающихся стран - Китая и Индии. "Экономический кризис начинается с финансового кризиса, который потом переходит на реальную экономику, поэтому финансовый кризис, возможно уже начался в октябре с резкого обвала на американских фондовых рынках. К 15 ноября будет понятно все: кризис или еще полгода-год дотянем, но тогда кризис будет через год", - заключил эксперт.

Напомним, по итогам торгов 24 октября, индекс NASDAQ Composite, рассчитываемый американской биржей с таким же названием, рухнул на 4,43 процента - это самый низкий показатель с августа 2011 года.

По итогам торгов в среду, также снизились значения и других индексов США: Dow Jones (минус 2,41 процента), S&P 500 (3,09 процента)

По мнению Эрика Наймана, это свидетельствует о начале глобального экономического кризиса.