Мировой кризис уже начался и надвигается на Украину

Мировой экономический кризис начался / vestifinance.ru

Очень похоже, что мировой экономический кризис по сценарию 1997-98 годов уже начался. Начался с Турции. Почему я говорю о тех годах? Во-первых, тогда кризис шел по планете по принципу домино, начавшись в Юго-Восточной Азии, а его пиком можно назвать дефолт России в августе 1998 года.В США кризис начался позже вместе с крахом дотком акций (пик индекса Nasdaq был 10 марта 2000 года).

Goldman Sachs в начале недели предупредил, что падение турецкой лиры против доллара до 7,1 спровоцирует банкротство банковской системы Турции. На 1 января 2018 года курс лиры был 3,79 лир за 1 доллар. В пятницу, 10 августа, лира рухнула до 6,83, вплотную приблизившись к опасной отметке.

Читайте такжеВпереди мировой кризис, который ударит и по УкраинеНу а пока из-за проблем Турции обвалился курс евро из-за того, что европейские банки вложили очень много в эту страну. Например, по данным BIS (центробанк центробанков) турецким заемщикам дали наибольшие деньги:

- Испанские банки $83,3 млрд.

- Французские банки - $38,4 млрд.

- Итальянские - $17 млрд.

- Британские - $19,2 млрд.

- Японские - $14 млрд.

- Американские - $18 млрд.

То есть под наибольшим давлением может оказаться Испания. И ей вполне может понадобиться помощь ЕЦБ.

Пока что самый сложный день для Турции была именно прошедшая пятница. Доходность 10-летних гособлигаций Турции (в USD) достигла 8,4%. И весь мир в напряжении ожидает следующей недели. Кстати, параллельным курсом на юг движутся цены на российские активы и рубль.Растет также доходность и украинских еврооблигаций. Совсем некстати перед большими погашениями внешних долгов и закупкой энергоносителей на следующий отопительный сезон. Так что от МВФ Украине не отвертеться.