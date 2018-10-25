Эксперт заявил о начале глобального экономического кризиса: когда будет "дно", и что делать

NASDAQ

По итогам торгов 24 октября, индекс NASDAQ Composite, рассчитываемый американской биржей с таким же названием, рухнул на 4,43 процента - это самый низкий показатель с августа 2011 года.

По итогам торгов в среду, также снизились значения и других индексов США: Dow Jones (минус 2,41 процента), S&P 500 (3,09 процента)

По мнению управляющего партнера Capital Times Investment Company, финансиста Эрика Наймана, это свидетельствует о начале глобального экономического кризиса.

"Пока кратко. Обвал на рынке акций США в октябре дает яркий сигнал опасности для мировой экономики. Похоже, "медвежий" рынок пришел и глобальный экономический кризис начался. Дно будет примерно через год. Берегите кэш. Доллар США пока в приоритете, но как только ФРС (Федеральная резервная система США. - Прим.) намекнет на смягчение монетарной политики, доллар полетит вниз. Одним из лучших защитных активов может стать золото", - написал Найман в Facebook.

facebook.com/erik.nayman

NASDAQ - американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Одна из трtх основных фондовых бирж США.

Читайте такжеМировой кризис уже начался и надвигается на УкраинуРанее постпред Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил, что эономический успех ждет Украину в случае реализации реформ, а также проведения сбалансированной макроэкономической политики.

Люнгман подчеркнул важность продолжения начатых в 2014 году реформ финансового и энергетического секторов для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - заключил он.