Беспорядки в Жмеринке: радикалы с камнями и дымовыми шашками разгромили горсовет

В четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой области члены Национальных дружин попытались прорваться на заседание горсовета.

Как пишут местные СМИ, радикалы забросали помещение дымовыми шашками и камнями.

При этом произошли столкновения с правоохранителями, были задержаны 20 правонарушителей.

Также отмечается, что у некоторых задержанных были телесные повреждения.

Подчеркивается, что столкновения начались около 11 утра. Неизвестные ворвались в помещение горсовета и пытались прервать сессию депутатов. Им помешали полицейские.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ходе конфликта на въезде на рынок Барабашово в четверг, 27 февраля, произошли столкновения, в результате есть пострадавшие.