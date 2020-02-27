Беспорядки в Жмеринке: радикалы с камнями и дымовыми шашками разгромили горсовет

Представители Нацдружин забросали помещение дымовыми шашками и камнями.
В четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой области члены Национальных дружин попытались прорваться на заседание горсовета.
Как пишут местные СМИ, радикалы забросали помещение дымовыми шашками и камнями.
При этом произошли столкновения с правоохранителями, были задержаны 20 правонарушителей.
Также отмечается, что у некоторых задержанных были телесные повреждения.
Подчеркивается, что столкновения начались около 11 утра. Неизвестные ворвались в помещение горсовета и пытались прервать сессию депутатов. Им помешали полицейские.
По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ходе конфликта на въезде на рынок Барабашово в четверг, 27 февраля, произошли столкновения, в результате есть пострадавшие.