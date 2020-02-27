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Стало известно, сколько украинцев хотят вернуть в школы русский язык

27 февраля 2020, 20:48

Суммарно 73% граждан выступили за возвращение русского языка в учебные заведения.

опрос
Опрос показал отношение к русскому языку в Украине / © colourbox

Социологи провели масштабное исследование и выяснили, сколько процентов украинцев хотят видеть обучение в школах на украинском языке и общаться на нем с чиновниками.

Как сказано на сайте Киевского международного института социологии, 33% респондентов считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины.

40% опрошенных утверждают, что в школах нужен русский язык, но только в отдельных регионах страны. Суммарно 73% украинцев желают, чтобы русский язык присутствовал в украинских школах.

А 24% опрошенных выбрали вариант ответа "государство не должно обеспечивать такого права".

Согласно данным соцопроса, 37% респондентов заявили, что государство обязано обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке. А 31% считает, что такое общение с чиновниками должно быть допустимо только в отдельных регионах страны.

В целом 28% украинцев категорически не хотят слышать русский язык в школах и государственных учреждениях.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет.

Напомним, работу нардепов IX созыва Верховной Рады деятельность не одобряют 70% опрошенных социологами украинцев.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что наибольшую поддержку украинцев среди политиков имеет президент Владимир Зеленский - 44,2%. Кроме того, социологи рассказали, что  партия Голос во гласе со Святослвом Вакарчуком рекордно упала в рейтингах - рейтинг снизился с 5,82% до 0,9%.

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