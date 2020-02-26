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Посты и лайки: социологи назвали самые популярные соцсети среди украинцев

26 февраля 2020, 20:06

Социологи назвали соцсети-лидеры среди жителей нашей страны.

Facebook
Facebook лидирует по популярности среди украинцев / Reuters

Согласно с недавним соцпросом, который провела компания Research & Branding Group, самой популярной соцсетью среди украинцев является Facebook.

По информации компании, у них получился вот такой рейтинг популярности соцсетей в Украине:

  1. Facebook (58% от всех респондентов),
  2. YouTube (41%),
  3. Instagram (28%)
  4. Тelegram (14%).

Далее со значительным отрывом идут Вконтакте (7%), Одноклассники (6%) и twitter (5%), а наименее популярной является Linkdn (1%).

По данным опроса, не пользуются социальными сетями 31% респондентов, а 1% затруднились ответить.

В большинстве случаев нет различия между вовлечением в соцсети мужчин и женщин, за исключением двух социальных сетей - Instagram и Одноклассников: ими пользуются больше женщин, чем мужчин.

Также социологи сообщают о низком доверии к общественно-политической информации из соцсетей - ей доверяет безоговорочно менее десятой части пользователей, большинство доверяет частично и приблизительно пятая часть пользователей вообще не использует соцсети в качестве источника общественно-политической информации.

Опрос проводился в период 24 января по 2 февраля среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Ранее социологи также выяснили, что за президента Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в феврале 2020 года проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году. По результатам опроса Киевского международного института социологии, наибольшую поддержку среди населения имеет Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+14% по сравнению с 2019 годом).

Также Главред писал, что большинство украинцев воспринимают Россию как страну-агрессора, которая угрожает существованию Украины. При этом до сих пор каждый третий украинец считает РФ обычным государством, расположенным по соседству.  

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