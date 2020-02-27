Пророссийские власти Ялты пробрались в Ниццу под прикрытием карнавала

Чиновники Ялты съездили во Францию / Reuters

В аннексированном Крыму подконтрольные России представители администрации Ялты, несмотря на санкции, осуществили визит во Францию, посетив город Ниццу.

"Представители так называемой "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, повстречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина!" - сообщил в Twitter сообщил посол Украины в Франции Олег Шамшур.

Крымские чиновники посетили Ниццу на минувшей неделе. Они утверждают, что встретились там с мэром Ниццы Кристианом Эстрози.

В украинском МИД заявили, что проверяют информацию и готовят реакцию в связи с инцидентом.

В МИД Украины с непониманием восприняли сообщение мэра Ниццы о визите так называемого мэра Ялты временно оккупированной территории АР Крым. Мы в очередной раз подчеркиваем, что любые контакты с временно оккупированной Автономной Республикой Крым без утверждения с Украиной, противоречат нормам международного права и резолюции Генеральной ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года", - сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии Крым.Реалии.

Напомним, в "жемчужине" аннексированного Крыма Ялте к российскому Дню защитника отечества, который празднуют в РФ 23 февраля, власти устроили военный парад с участием преимущественно детей.