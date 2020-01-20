Пушилин пытался очиститься в Крыму - блогер

На Крещение Господне 2020 Денис Пушилин пытался очиститься в Крыму, сообщил блогер / Reuters

В воскресенье, 19 января - отмечался праздник Крещение Господне 2020 в захваченном Россией Крыму главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и местные псевдочиновники пытались очиститься.

Пушилин и "чиновники" пытались очиститься от скверны в Ялте, говорится на странице блогера RoksolanaToday&Крым25%.

По данным блогера, процесс очищения возглавил "председатель" так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов. Также очищался, в частности, депутат Госдумы Андрей Козенко.

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня (на Крещение - Ред.) была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс… Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко…", - отметил блогер.

На Крещение Господне 2020 Денис Пушилин пытался очиститься в Крыму, сообщил блогер / Скриншот с RoksolanaToday&Крым25%

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин съездил в Россию и встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Пушилин и Сурков встретились 19 мая в Ростове-на-Дону.