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В Ялте устроили военный парад с детьми к 23 февраля: абсурдные фото

22 февраля 2020, 23:16

Участниками шествия стали местные школьники.

Детей в Ялте выгнали в холод на военный парад / Фото: Крым.Реалии

В "жемчужине" аннексированного Крыма Ялте к российскому Дню защитника отечества, который празднуют в РФ 23 февраля, власти устроили военный парад с участием преимущественно детей.

Как сообщает Крым.Реалии, колонны школьников прошли маршем по набережной курортного городка.

Отмечается, что в шествии приняли участие ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения Юнармия, ученики кадетских классов и воспитанники Школы юных моряков.

/ Фото: Крым.Реалии
/ Фото: Крым.Реалии

Марш был завершен у главной сцены, где детей торжественно поздравляли и угощали. Солдатскую кашу варили работники ялтинкского МЧС. Очевидцы рассказывают, что полевую кашу давали только приглашенным школьникам, а просто желающим зрителям отказывали в горячем угощении.

В ходе мероприятия воспитанники кадетских корпусов показали навыки рукопашного боя и танцевальный флешмоб. А около памятника Ленину военно-патриотический клуб Пересвет показывал оружие РФ - от мечей и кольчуг до современных образцов вооружения.

Напомним, оккупированной Ялте произошло смертельное ЧП с туристами. Во время шторма волна унесла в море парня и девушку, которые стояли на причале – они погибли.

новости Крыма новости Украины и мира 23 февраля День защитника Отечества Ялта аннексия Крыма
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