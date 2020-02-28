"Защита от любого вируса": эвакуированных в Новые Санжары снабдили презервативами

Эвакуированным из Китая украинцам передали средства контрацепции / Facebook.com/Oleksandr Makhov

Эвакуированным из Китая украинцам, которых разместили в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, передали средства контрацепции.

О необычной "посылке" для 103 граждан Украины, находящихся на обсервации, рассказал один из эвакуированных - журналист Александр Махов.

При этом он поблагодарил за передачу Полтавский центр ВИЧ-СПИД и опубликовал фотографии с презервативами.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов в Facebook.

/ Facebook.com/Oleksandr Makhov

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что лук, сало и чеснок - лучшее лекарство от коронавируса.