Стало известно, когда разблокируют украинские телеканалы

Президент напомнил, что украинцы начали больше смотреть росТВ / Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский пришел к консенсусу с представителями ведущих медиагрупп о запуске с 16 марта незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

"Мы имеем множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что данный вопрос является ключевым и находится в плоскости информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов, а альтернативой им стало российское пропагандистское телевидение.

Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения Зеонбуд к 4 марта 2020 принять меры для изменения модуляции сигнала, чтобы обеспечить более широкое покрытие и доступ населения к украинскому вещанию. Компания согласилась установить цифровые передатчики в 47 населенных пунктах Украины.

Также в ходе встречи было принято стратегическое решение до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов, что сделает украинское телевидение для граждан еще более доступным.

В рамках диалога операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat обязались разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонентской платой для социально незащищенных слоев населения.

Напомним, 28 января бесплатный спутниковый сигнал был закодирован. Среди телеканалов, чей сигнал теперь закодирован и перестал быть доступен в открытом доступе - СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные каналы.