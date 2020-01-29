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Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключили и как смотреть ТВ после 28 января

29 января 2020, 11:40

28 января 2020 года большинство самых популярных украинских телеканалов исчезли из бесплатного доступа. Обладателям "тарелки" отныне придется платить за сигнал.

Кодирование спутниковых каналов в Украине запущено
Кодирование спутниковых каналов в Украине запущено

Украинское телевещание на пороге изменений – 28 января бесплатный спутниковый сигнал был закодирован. Среди телеканалов, чей сигнал теперь закодирован и перестал быть доступен в открытом доступе - СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные каналы.

ПОЧЕМУ КАНАЛЫ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ

Возникает логичный вопрос – ради каких целей запущенно кодирование каналов в Украине и как смотреть каналы после 28 января через спутник?

Если коротко – деньги. Трансляция телевизионного сигнала в открытом формате позволяла тысячам людей смотреть контент, но не платить за него, из-за чего телеканалы недополучали прибыль. К введению закодированного сигнала при помощи Verimatrix четыре крупнейшие украинские медиагруппы готовились давно (1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group).

Кроме того, немаловажным фактором является необходимость соблюдения лицензионных договоров при покупке иностранного контента – его трансляция в открытом, по сути, доступе, позволяла пиратам нелегально использовать материал, принимая его и ретранслируя абонентам. Каналы не получали достаточный объем прибыли для создания или покупки нового контента, а также рисковали напороться на санкции и судебные иски со стороны правообладателей, который продали свой продукт в Украину.

Стоит отметить, что закодированный спутниковый сигнал – уже давно безальтернативное решение в Европе. Украина начала отказывать от аналогового телевидения переходить на цифровое летом 2018 года.

КАКИЕ КАНАЛЫ ЗАКОДИРУЮТ

В список каналов, которые отныне закодированы, попали 24 вещателя четырех медиагрупп. Ниже перечень телеканалов, которые стали недоступны – большинство из них являются наиболее популярными среди украинских зрителей:

1+1 media - телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;

StarLightMedia - телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;

Inter Media Group - телеканалы Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина - телеканалы ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

КАКИЕ КАНАЛЫ ОСТАНУТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Какие каналы не закодируют в 2020 году? Стоит отметить, что часть телеканалов все же останутся в открытом доступе – прежде всего речь идет о региональных или нишевых каналах. Их около 40. Платными станут только развлекательные каналы, информационные телеканалы остаются в открытом доступе на спутнике.  

Среди них есть и довольно популярные, так кодирование украинских каналов не затронет UA Перший, Прямой, 5 канал, NewsOne, 112 канал, ZIK, Эспресо ТВ, Рада, Культура и другие.

Те, кто не имеет возможности или желания платить провайдерам, могут выбрать бесплатное цифровое эфирное телевидение. На Т2 закодированные каналы останутся в открытом доступе, а оператор национальной сети Т2 телевидения Зеонбуд заявляет, что их сеть покрывает 95% жителей Украины. Зрителям будут доступны 32 общенациональных и региональных телеканала абсолютно бесплатно, а из технических средств им понадобятся только эфирная антенна и цифровой приемник DVB-Т2 (тюнер). Если же у вас одна из последних моделей телевизора, то проверьте – скорее всего, приемник DVB-T2 обычно уже встроен прямо в ваш телевизор (проверить это можно в документации или настройках).

ЧТО КОДИРОВАНИЕ ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

Технически, тот сигнал, который телезрители ловят при помощи тарелки, предназначен для провайдеров телевизионных услуг – они должны его ловить и транслировать уже зрителям. Так что по сути прием телекалов при помощи антены-тарелки является пиратством. После того, как технический канал будет заблокирован, все, кто раньше ловил сигнал при помощи спутниковой антенны и не платил за него, больше не смогут смотреть каналы, перечисленные выше. Таких домохозяйств в Украине около 4,5 млн. Прежде всего пострадают именно они.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ БЛОКИРОВАНИЯ КАНАЛОВ

Как смотреть каналы после кодирования? Легальный выход для владельцев спутниковых антенн есть – они должны будут подключиться к одному из двух официальных провайдеров: речь о компаниях Viasat и Xtra TV.

Большинство старых спутников смогут принимать сигнал, но для просмотра кодированных каналов необходимо будет приобрести тюнер, который стоит более тысячи гривен. Провайдеры также предлагают арендовать устройство.

Ежемесячная плата за просмотр кодированных каналов будет завесить от пакета услуг:

Xtra TV частным клиентам предлагает 4 пакета стоимостью от 69 до 116 гривен в месяц.

  • Пакет Xtra Национальный: 69 каналов – 69 грн.
  • Пакет Xtra Старт: 97 каналов – 89 грн.
  • Пакет Xtra Комфорт: 108 каналов – 109 грн.
  • Пакет Xtra Максимум: 116 каналов – 189 грн.

Также есть отдельные специализированные пакеты – например, Футбол (4 канала, 99 грн в месяц), СуперСпорт (5 каналов, 149 грн в месяц).

Viasat поключиться предлагает на один из нескольких пакетов на выбор:

  • Пакет Национальный: 84 канала - 89 грн.
  • Пакет Семейный: 94 канала – 109 грн.
  • Пакет Престижный: 112 каналов – 149 грн.
  • Пакет Престижный HD: 114 каналов – 199 грн.
  • Пакет Премиум HD: 117 каналов – 249 грн.

Сейчас у обоих провайдеров начались акции, где тарифы меньше заявленых.

Другие варианты - альтернативные виды ТВ, такие как цифровое или кабельное. Также существует альтернатива в виде интернет-телевидения в формате IPTV – такую услугу сегодня предоставляют практически все провайдеры: абонент получает пакетом не только интернет, но и набор телеканалов, а также сервисов (Megogo, Oll.tv, ДиванТВ, Omega TV, YouTV и другие) с разнообразным контентом, фильмы в HD-качестве или другие "плюшки". Их список немного отличается у каждого провайдера, так что стоит ознакомиться с каждым предложением отдельно и выбрать то, которое вам больше нравится. Стоимость начинается от 59 грн в месяц.

Кодирование каналов 2020: такое сообщение каналы показывали своим зрителям

Также стоит помнить, что для если вы хотите смотреть такие сервисы по телевизору, а не за монитором компьютера, вам придется обзавестись приставкой или функцией SmartTV на своем телевизоре.

Нелегальные пути также есть, причем в Украине они гораздо популярнее легальных. Речь о так называемом "кард-шеринге" (card sharing) – взломе кода спутниковых каналов, при помощи которого технически трансляцию ловит один легальный владелец, а своим сигналом делится с тысячами других зрителей. По разным оценкам, владельцев прошитых тарелок в Украине насчитывается от полумиллиона до 800 тысяч; многие зрители ставят себе такие тарелки, чтобы смотреть по спутнику запрещенные в Украине российские каналы, но пираты "пакетом" позволяют им насладиться и контентом отечественных телеканалов. Правда, пока что о взломе кода Verimatrix ничего не известно, а без взлома нелегальная трансляция невозможна. Так что любителям "халявы" придется запастись терпением и ждать.

КАК ЗАКАЗАТЬ УСТАНОВКУ И ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА

Стоит помнить, что для подключения к провайдерам одного телевизора будет недостаточно: для приема цифрового сигнала вам понадобятся антенна, а также тюнер спутникового телевидения, который обязательно должен поддерживать кодировку Verimatrix. Средняя стоимость такого тюнера составляет 1099 грн. Для избежания различных проблем и недоразумений его лучше заказывать у провадеров вместе с услугой подключения. В таком решении сразу несколько плюсов:

  • вам не придется возвращать товар или терять деньги в случае, если вы ошибетесь в магазине с выбором тюнера;
  • если он будет неисправен, провайдер его просто заменит;
  • наконец, вам не обязательно будет покупать тюнер, провайдеры предлагают его и брать в аренду.

Если же вы не доверяете никому и решите выбрать тюнер самостоятельно, помните, что он должен обязательно содержать маркировку "УТБ".

После того, как вы обеспечили себя необходимым оборудованием, можно попробовать подключиться и настроить прием сигнала самостоятельно, воспользоваться услугами консультантов провайдера по телефону или вызвать специалиста на дом, который настроит все сам. Для этого надо позвонить по номерам техподдержки и оставить заявку.

Xtra TV можно звонить ежедневно с 8:00 до 23:00 и вызывать себе на дом мастера, который проведет установку и подключит ваш ТВ к сигналу, можно по телефонам:

  • +38 (067) 759 57 59
  • +38 (050) 759 57 59
  • +38 (093) 759 57 59

Viasat можно звонить по телефонам:

  • +38 (093) 170 82 82
  • +38 (050) 170 82 82
  • +38 (068) 170 82 82

Также есть отдельный номер для вопросов по подключению: +38 (080) 050 20 96

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

  • 1080 грн – только тюнер, самостоятельное подключение
  • 1500 грн – тюнер + вызов мастера, который его настроит
  • 3000 грн – тюнер + антенна + вызов мастера, который их настроит.
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