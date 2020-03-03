Какие украинские каналы не будут кодировать на спутниках: детали

Телевизор и пульт дистанционного управления / dpchas.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и представители четырех украинских медиагрупп - StarLightMedia, 1+1 media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group - договорились о запуске незакодированных международных версий общенациональных каналов, поступающие со спутников.

Планируется запуск четырех международных версий украинских общенациональных телеканалов. На данный момент известно, что украинцы уже получили международные версии телеканала "1+1" - "1+1 International", а также канала "Интер" - "Интер+".

"Медиа группа Украина" запустит в открытом режиме сигнал недавно созданного информационного канала Украина 24.

Холдинг StarLightMedia, в свою очередь, запустит новый международный канал, куда войдут проекты из эфиров Нового канала, ICTV, СТБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новосозданный телеканал для временно оккупированных россиянами и боевиками районов Украины получил название Дом. Также стало известно о том, что дизайн логотипа канала специально был придуман так, что название можно прочесть двумя различными способами - и как "Дом", и как "Дім".