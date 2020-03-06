Взрыв в метро Киева: что известно

Метро Киева работает в обычном режиме / Фото pixabay.com

Утром в пятницу, 6 марта, в столичном метро прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции Вокзальная.

Известно, что в вагоне поезда взорвали петарду. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиров вывели из вагона, а поезд отправили в депо.

На данный момент метро работает в обычном режиме.

Правоохранители ищут причастных к инциденту.

Напомним, в ночь на 25 января в Печерском районе Киева на ул. Генерала Алмазова мужчина на парапете нашел самодельное взрывное устройство. Взрывотехники решили не перемещать бомбу, чтобы она не рванула, и осуществили контролируемый взрыв. Перед взрывом правоохранители перекрыли движение.