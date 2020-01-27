"Взрыв под контролем": в Киеве на Печерске нашли бомбу - СМИ

В Киеве на Печерске найдена бомба, ее подорвали, выяснили журналисты / Скриншот с kiev.informator.ua

В Печерском районе Киева на ул. Генерала Алмазова, 6 в ночь на субботу, 25 января, мужчина на парапете нашел самодельное взрывное устройство.

Взрывотехники решили не перемещать бомбу, чтобы она не рванула, и осуществили контролируемый взрыв, пишет Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, перед взрывом правоохранители перекрыли движение. Пока неизвестно, как взрывное устройство оказалось на Печерске.

"Как рассказали источники в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на парапете лежит подозрительный предмет. Плоский предмет был перемотан армированным скотчем, и из него торчали провода", - отмечается в материале.

Напомним, весной 2017 года в Киеве на Печерске - на ул. Дружбы Народов - женщина-дворник обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. Позже правоохранители отправили опасный предмет на экспертизу.