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Смертельная подсечка: в Украине паника из-за опасной "игры" среди детей

8 марта 2020, 15:55

Подростки просто сходят с ума от нового челленджа.

Скорая помощь
Опасное увлечение нередко заканчивается на больничной койке / УНИАН

Новая опасная игра Подсечка набирает популярности среди украинских школьников.

Как рассказала Фактам киевлянка Мария, она узнала об этом странном челлендже от подруги, сын которой пришел домой с шишкой на голове и ушибом локтя.

"На мамины вопросы отвечал, что просто упал. О том, что на самом деле произошло, потом рассказал его 16-летний брат, который учится в той же школе. Оказалось, Витя с друзьями выполняли условия челленджа для TikTok. Делали это в пустом школьном кабинете. Вите сделали ту самую "подсечку", он упал. Слава Богу, закончилось это всего лишь шишкой на голове", – сообщила женщина.

Читайте также"Уже в Киеве": до Украины добралась новая смертельная "игра" среди детейОна подчеркнула, что старший сын подруги рассказал, что подростки просто сходят с ума от этого челленджа. Они это воспринимают как безобидный прикол. О последствиях никто, естественно, не думает.

Мария решила поговорить об этом со своим 14-летним сыном. И оказалось, что он прекрасно знает эту игру. Более того, сын рассказал, что ребята из его класса уже тоже записывали такой видеоролик. Утверждает, что все вроде бы обошлось без травм.

По словам жительницы Житомира Надежды, ее 14-летняя дочь сама рассказала об этой игре.

"Сказала, что мальчишки из их класса это уже делали. Один разбил голову. Но в том, что это был челлендж, дети никому не признались. Учительнице и медсестре пострадавший мальчик сказал, что просто упал. При этом его одноклассники, несмотря на последствия, были очень довольны отснятым видеороликом и радостно выложили его в соцсеть", - добавила она.

Напомним, ранее сообщлаось о том, что в Киев подростки устроили смертельную игру "Беги или умри". Ее суть заключается  втом, чтобы перебежать через оживленную трассу в потоке автомобилей.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Позднее стало известно о том, что в Украине в Украине появилась еще одна жертва опасных игр в соцсетях.

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.

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