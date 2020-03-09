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В Запорожье рухнувшая скульптура убила 10-летнюю девочку

9 марта 2020, 18:45

На ребенка упала деревянная статуя в парке отдыха.

/ Скриншот

В Запорожье на территории коммунального парка культуры и отдыха Дубовая роща в результате падения деревянной скульптуры Маша и медведь от травм погибла 10-летняя девочка.

Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что на ребенка упала деревянная статуя медведя, которая не была закреплена, от чего девочка получила тяжелые травмы. Полиция открыла уголовное производство по статьям 367 (служебная халатность) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Директор коммунального предприятия Дубовый гай Олег Комаренко рассказал, что упавшая на ребенка скульптура была демонтирована еще 5 марта, поскольку шаталась, после чего лежала на земле в ожидании перемещения на хоздвор.

"Как демонтированная статуя опять там оказалась – у нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила, грубо говоря, на попа. Следствие изъяло все эти видеозаписи. То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка. Убрали статую – а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай", - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Комаренко также сообщил, что, судя по имеющемуся в парке видео с камер видеонаблюдения, 8 марта в 14:10 две девочки, родители которых сидели и праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку, одна полезла на дерево, другая на статую, и статуя упала.

Внимание! Видео 18+

Как пишут местные СМИ, рядом с местом, где скульптура упала на 10-летнюю девочку, лежит плюшевый мишка. Видимо, кто-то принес его в память о погибшей школьнице.

/ Фейсбук К.Кулакова

Запрещающие лазить по скульптурам таблички, о которых говорил директор парка, действительно, сейчас висят на деревьях. Правда, в соцсетях люди пишут, что их повесили после трагедии.

/ Фейсбук К.Кулакова

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне ребенка придавило деревом.

новости Запорожья ребенок
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