Новый министр обороны Таран рассказал правду про стандарты НАТО для ВСУ

Новый министр обороны Андрей Таран / Новое время

Вооруженные силы Украины не должны адаптироваться к стандартам Североатлантического альянса полностью. По словам новоназначенного министра обороны Андрея Тарана, важно, чтобы ВСУ могли взаимодействовать с силами НАТО

"Учитывая наши реалии, главной задачей МО вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса", - заявил Таран во время брифинга в среду, 11 марта.

При этом он указал, что сейчас ВСУ переводит системы органов военного управления на J, G, S структуры, но эти изменения только составляющая "многомерного процесса реформирования ВС". Кроме того, Таран указал на важность разграничения полномочий между МО, главнокомандующим и Генштабом ВС.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны.