Киев отобрал у посольства РФ три участка на Подоле: подробности

Киевсовет / http://www.segodnya.ua

Киевский совет разорвал договор с Посольством Российской Федерации об аренде трех участков на Подоле. Отмечается, что участки передали в 1999 году под строительство консульского отдела и жилых домов.

Так, Киев вернул в свое распоряжение земельные участки:

участок площадью 0,2 га на ул. Спасская, 14, который передавался под строительство и эксплуатацию помещения консульского отдела Посольства РФ в Украине;

участок площадью 0,4 га на ул. Спасская 13-15, который передавался под строительство жилого дома;

участок площадью 0,4 га на улице Боричев Ток, 17, 19, 21, который передавался посольству РФ для строительства еще одного жилого дома.

Отмечается, что решение принято в связи с вооруженным конфликтом между Украиной и РФ. По данным Киевсовета, земельные участки с 1999 года не использовались по назначению. При этом часть территорий на данный момент обустроена жителями города для общественного отдыха.

Как ранее сообщал Главред, активисты провели акцию возле посольства РФ и забросали территорию дипведомства лаптями.