Рябошапку на посту генпрокурора может заменить его заместитель: названо имя

Руслан Рябошапка / УНИАН

Офис президента рассматривает кандидата для замены Руслана Рябошапки на посту генерального прокурора. По словам бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, Рябошапку может заменить Гюндуз Мамедов.

"Из нескольких совершенно независимых друг от друга источников поступает информация, что сейчас Офис Президента рассматривает возможность внесения в парламент кандидатом на должность Генерального прокурора нынешнего заместителя генпрокурора Гюнзюз Мамедова", - сообщил Мосийчук в своем Facebook.

Стоит отметить, что 18 октября 2019 года Рябошапка назначил Мамедова своим заместителям. Позже он возглавил международную следственную группу от Украины по делу трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. В его обязанности входит координация работы по расследованию международных преступлений на центральном уровне. Ранее он руководил прокуратурой Автономной республики Крым.

Как ранее сообщал Главред, 5 марта 263 депутата Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.