Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО

Суд избрал меру пресечения для напавшего на Сергея Сивохо / УНИАН

В пятницу, 13 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для члена Национального корпуса, ветерана АТО Александра Демидова, которого обвинили в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Согласно решению суда, обвиняемый проведет ближайшие 2 месяца под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули Сивохо.

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После этого эти люди пытались скрыться, однако 15 активных участников доставили в Печерский управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.