Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады

Аннексированный Крым по время эпидемии коронавируса/ соцсети

Крымские оккупанты решили с размахом "отпраздновать" шестую годовщину аннексии украинского полуострова. Путинских прихвостней не останавливает распространение пандемии китайского коронавируса.

При этом оккупанты всячески задействуют детей в своих шабашах.

Так, в Артеке провели спектакль с портретами советских героев, в Севастопольском техническом колледже - урок Знамя Победы. Кроме того, дети в военной форме и нашивками с двуглавым орлом сажали деревья. При этом присутствовал на этом действии любимый байкер Путина Александр Залдостанов, известный по прозвищу "Хирург".

Стоит отметить, что оккупанты с 19 марта закрыли все школы в Севастополе, а высшие учебные заведения Крыма перевели на дистанционное обучение. Несмотря на это, массовые мероприятия, посвященные оккупации никто не отменял.

Как ранее сообщал Главред, оккупанты несмотря на распространение китайского коронавируса провели масштабные военные учения.