Эпидемия не помеха: в аннексированном Крыму российские военные "поиграли в войнушку"

Российские военные провели учения в Крыму / function.mil.ru

Российские военные снова хозяйничают в аннексированном Крыму. Так, оккупанты несмотря на распространение китайского коронавируса провели масштабные военные учения.

На полигоне Опук проходят учения десантники из Новороссийска. В рамках маневров они погрузили боевую технику на десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части полуострова.

"В соответствии с замыслом учения, десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

После выполнения задачи военные вместе с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона, где устроили боевые стрельбы. Всего в учениях задействовали более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники,15 самолетов Ил-76МД, а также десантные корабли Черноморского флота РФ.

Как ранее сообщал Главред, в Мурманской области прогремел взрыв в воинской части, в результате инцидента пострадали как минимум шестеро морских пехотинцев.