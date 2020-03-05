В военной части в РФ при странных обстоятельствах прогремел взрыв

Взрыв произошел на полигоне в поселке Спутник / Iife Shot

В России произошло очередное ЧП. В Мурманской области прогремел взрыв в воинской части. В результате инцидента пострадали как минимум шестеро морских пехотинцев.

Минобороны России пока что не дает официальных комментариев относительно инцидента под городом Печенга, однако росСМИ публикуют некоторые детали случившегося.

В частности, по данным Telegram-канала 112, инцидент произошел во время учений на полигоне в поселке Спутник. Сообщается, что при отработке ведения боевых действий с помощью беспилотных аппаратов оператор потерял управление. В результате один из коптеров рухнул на землю, а прикреплённая к нему имитационная бомба взорвалась. Контрактники, которые находились рядом, получили осколочные и взрывные ранения. По предварительным данным, трое из них - в тяжёлом состоянии.

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник взорвался в руках одного из военных.

"Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат – пока неизвестно", - говорится в сообщении.

А РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности во время плановых занятий.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что из-за грубого нарушения требований безопасности взорвался маломощный имитационный заряд типа взрывпакет, передает Интерфакс. В результате инцидента пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы. Их госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Напомним, в августе 2019 года возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края Российской Федерации загорелась воинская часть 74008, начались взрывы на складе с боеприпасами.