"Отмена" евроатлантической интеграции: Кулеба оценил слова Тарана о НАТО

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра обороны Андрея Тарана о якобы "недосягаемости" стандартов НАТО для Вооруженных сил Украины.

"Я думаю, что то недоразумение, которое произошло, будет скорректировано. И были уже контакты, насколько мне известно, между министром и послами ряда стран, где они расставили все точки над "і" – евроатлантическая интеграция не отменяется, не затормаживается, продолжаем двигаться туда тем же быстрым темпом", – подчеркнул глава МИД в комментарии Радио Свобода.

В то же время он считает, что Таран имеет право на свою точку зрения по этому вопросу.

"Впрочем, я получил (и подчеркиваю это еще раз) заверения министра в том, что он является убежденным евроатлантистом. Тем более, мой опыт показывает, что человек, который учился в военной академии в Америке, дважды, насколько я понимаю, работал в Америке, не может не быть убежденным евроатлантистом. Далее увидим его конкретные действия, что будет происходить", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее Таран заявил о том, что Вооруженные силы Украины не должны адаптироваться к стандартам Североатлантического альянса полностью.