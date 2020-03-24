В Украине умер выдающийся оперный певец

Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко / Фото: скриншот

В Киеве 24 марта умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

"24 марта 2020 отошел в вечность выдающийся оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины им Шевченко (1991-1999 гг.), профессор кафедры вокального пения Национальной музыкальной академии Украины им.П.И.Чайковского - Анатолий Юрьевич Мокренко", - сообщается на сайте Национальной музыкальной академии Украины им.П.И.Чайковского.

О причине смерти 87-летнего артиста не сообщается. Известно, что в последнее время он тяжело болел.

Читайте такжеОт коронавируса умер экс-президент РеалаКак известно, Мокренко обладал уникальным баритоном. Он закончил Киевский политехнический институт по специальности горный инженер-технолог, а затем Киевскую консерваторию. В 1963-1968 годах— солист оперной студии Киевской консерватории, с 1965 года преподавал в Киевской консерватории. С 1968 года – солист Киевского оперного театра. В 1991-1999 года – гендиректор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Т.Шевченко.

"Народный артист СССР, народный артист Украины, сын славной Сумщины. Талант от Бога с лирической душой, рожденный петь. Первый исполнитель песни Два кольори, постпред украинства на всех материках", - написал о Мокренко президент Фонда содействия инициативам газеты День Николай Гриценко.

Напомним, скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.