В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной

Ирина Бекешкина кремирована на Байковом кладбище / Главред

В Киеве на Байковом кладбище 24 марта простились с директором Фонда Демократические инициативы, известным социологом Ириной Бекешкиной.

Как сообщает в сюжете ТСН, умершую кремировали.

В последний путь социолога провели родные, близкие и коллеги. Всего собралось около 50 человек. Из-за эпидемии коронавируса погребение намеренно не делали массовым и доступным для всех желающих проститься.

Родственники призвали всех желающих высказывать соболезнования в социальных сетях. Также можно отправлять адресно живые цветы на Байковое кладбище.

Точная причина смерти Бекешкиной не сообщается. Известно, что в последнее время у 68-летней ученой были проблемы со здоровьем.

Бекешкина родилась 4 февраля 1952 года на территории России, но всю жизнь прожила в Украине. Она окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Получила звание кандидата философских наук. Попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус.

Напомним, скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.