УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной

24 марта 2020, 19:09

Количество присутствующих на погребении ограничили из-за карантина.

Ирина Бекешкина
Ирина Бекешкина кремирована на Байковом кладбище / Главред

В Киеве на Байковом кладбище 24 марта простились с директором Фонда Демократические инициативы, известным социологом Ириной Бекешкиной.

Как сообщает в сюжете ТСН, умершую кремировали.

В последний путь социолога провели родные, близкие и коллеги. Всего собралось около 50 человек. Из-за эпидемии коронавируса погребение намеренно не делали массовым и доступным для всех желающих проститься.

Родственники призвали всех желающих высказывать соболезнования в социальных сетях. Также можно отправлять адресно живые цветы на Байковое кладбище.

Точная причина смерти Бекешкиной не сообщается. Известно, что в последнее время у 68-летней ученой были проблемы со здоровьем.

Бекешкина родилась 4 февраля 1952 года на территории России, но всю жизнь прожила в Украине. Она окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Получила звание кандидата философских наук. Попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус.

Напомним, скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.

умерла Ирина Бекешкина Ирина Бекешкина похороны новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:34
"Кто всрался? Зеленский?": в Киеве больница отказалась принимать больных с коронавирусом
19:29
В Киеве ужесточили карантин из-за коронавируса - что запретили
19:09
В Киеве простились с известным социологом Бекешкиной Видео
19:07
"Маска, перчатки": Дима Комаров дал подробную инструкцию действий на время карантина
18:56
"Бегите отсюда быстрее": украинка шокировала "лечением" коронавируса в Киеве
18:45
"Боялась возвращаться": пассажирка коронавирусного лайнера рассказала об угрозах
18:30
В апреле на PlayStation 4 бесплатно раздадут один из лучших эксклюзивов консоли
18:27
Жуткий коронавирус: поддерживают ли украинцы ужесточение карантина
18:26
В Польше из-за эпидемии ограничили передвижение по стране
18:25
Коронавирусная эпидемия - Лев Лещенко попал в больницу
17:59
Продление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайды Видео
17:41
В Украине отправили в отпуск за свой счет ученых, разрабатывавших тест на коронавирус
17:40
Последний сезон Сверхъестественного перенесли на неопределенный срок
17:40
Ткаченко передал киевской больнице респираторы и лабораторные материалы
17:39
Компания OPTI выделила деньги на бесплатную перевозку врачей в такси новости компании
17:31
Sony специально замедлит скорость загрузки игр на PlayStation из-за коронавируса
17:14
И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс
17:12
"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса
17:09
Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов Видео
16:29
В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса Видео
16:23
Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light
16:02
В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи
16:02
Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей Видео
16:01
Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом
16:00
Службы и похороны: в Тернопольской области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса
16:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
15:36
Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео Видео
15:30
Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском
15:20
Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных
15:20
Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows
15:18
"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт Видео
15:02
Очередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли Видео
14:55
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
14:54
Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус
14:35
"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус Видео
14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять