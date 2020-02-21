"Это предсказуемо": социолог озвучила причину снижения доверия к Раде

Ирина Бекешкина назвала причины снижения доверия к Раде / Главред

Известная социолог Ирина Бекешкина объяснила причины снижения уровня доверия украинцев к Раде.

По ее мнению, такую статистику социологи наблюдают после каждых выборов - заявила Бекешкина в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Падение рейтинга правительства было предсказуемым. Так происходит после всех выборов. Другое дело, что изначально уровень доверия был больше, чем всегда. Наши граждане считают, что мы опять пошли в неправильном направлении. Хотя еще в декабре, по их мнению, шли в правильном. Вообще ощущение, что мы находимся на верном пути, у украинцев присутствует только после выборов. После последнего волеизъявления мы довольно долго находились в этом состоянии. Но вот теперь из него вышли. Когда в Украине меняется власть, граждане считают, что вот она-то, новая власть, все сделает, как надо. Но руководство страны не делает так, как ожидалось", – подчеркнула Бекешкина.

Также она отметила тот факт, что граждане Украине до сих пор продолжают доверять волонтерам.

"Доверия к правоохранительным органам, судам, прокуратуре у нас никогда и не было. Волонтерам же, наоборот, люди доверяют, как и ранее. То есть тут ничего не изменилось. Снижается доверие к Верховной раде и правительству, что ожидаемо. Это все – постизбирательные процессы. Мне бы интересно было посмотреть на рейтинг президента. До этого он держался на довольно хорошем уровне. И это, по сути, единственное отличие, если проводить параллели с прошлой властью", – резюмировала Бекешкина.

Так, согласно с исследованием социологической службы Центра Разумкова, опубликованном 21 февраля, полностью поддерживают деятельность нынешнего правительства Украины 6% граждан, отдельные меры – 34%, вообще не поддерживают – 50,9%.

Как отмечается в исследовании, уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, а не доверяли только 22%.

Как ранее писал Главред, согласно с результатами опроса Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы, менее половины украинцев считают события на Майдане(45,5%) Революцией Достоинства. 17,7% украинцев считают, что на Майдане произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".

Еще 23% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".

Также напомним, большинство опрошенных граждан Украины готовы защищать свою позицию при помощи участия в выборах, выяснили социологи.