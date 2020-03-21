Умерла известная социолог Ирина Бекешкина

Директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина умерла.
Скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.
О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.
"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину.
Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.
Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать", - сказано в сообщении на сайте Фонда, в котором работала Бекешкина.
Ирина Бекешкина досье
Ирина Бекешкина родилась в городе Ивдель Свердловской области (Россия). В 1974 году окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т.Шевченко. Позже - аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.
Карьера
Социолог, специалист в сфере политической и электоральной социологии.
Работала научным редактором журнала Философская мысль, младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.
Читайте такжеІрина Бекешкіна: Українці давно мріють про "сильну руку" та "посланця Божого"С 1991 года - научный сотрудник Института социологии НАН Украины.
С 1996 года - заместитель директора фонда Демократические инициативы (Киев), с 2001-го - научный руководитель фонда. Научный редактор бюллетеня Политический портрет Украины, издаваемого фондом.
Читайте такжеИрина Бекешкина: Во втором туре большинство будет голосовать против: против Порошенко или против ЗеленскогоС 2010 года - директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива (после смерти основателя руководителя фонда Илька Кучерива).
Участница рейтинга "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала Фокус в 2007 и 2008 годах. По оценке издания, влиятельность обусловлена информированностью, компетентностью, обширными связями в украинских и зарубежных общественных организациях, СМИ, политических кругах.
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Автор свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций.
Прогнозы Бекешкиной на 2020 года
Бекешкина об отношениях с Россией
В отношениях с Россией мы можем пойти разными путями, и каждый из них чреват последствиями. Мы можем не пересекать красные линии, не идти на поводу РФ, но это приведет лишь к тому, что мы ни о чем не договоримся. Если же красные линии будут перейдены, в стране начнутся массовые протесты. И нельзя сказать с уверенностью, что именно выберет Украина. Скорее всего, конфликт продолжится, но в замороженном виде, в формате окопной войны.
Бекешкина о Крыме
В 2020 году Крым будут вспоминать лишь ритуально. Фактически, Крым превращается в военную базу, и однозначно Россия Крым не сдаст. Может, когда-то в будущем, когда наступит прогнозируемый спад России, или Украина будет уж очень успешной. В конце концов, никто же не предполагал, что Германия воссоединится. Но сейчас на полуострове идет интенсивная идеологическая обработка следующего поколения в совершенно пророссийском духе. Захотят ли лет через 10 эти граждане быть в Украине — вопрос очень сложный. Это не разделенная Германия — где и там, и там были немцы, и многие восточные немцы с завистью смотрели на западную Германию — на её уровень жизни, возможности.
То есть будущее Крыма в значительной степени зависит от успешности Украины, её благополучия.
Бекешкина о Донбассе
С оккупированными территориями Донбасса несколько по-другому: Россия на них не претендует (во всяком случае пока). А люди хотят определенности. Если там будет Россия — большинство примет Россию, если Украина — большинство примет Украину.
Бекешкина об отношениях Украины и США
Президентские выборы в США не изменят их отношения с Украиной, но нам лучше держаться от этих выборов подальше. Военная поддержка США тоже останется — уж очень размашисто ведет себя Путин на международной арене.
Бекешкина об экономике
Экономике Украины в 2020 году будут критически нужны иностранные инвестиции, мы будем вынуждены платить по большим долгам. И мы ведь не знаем, чем закончится эпопея с Коломойским. Вопросов намного больше, чем ответов. Мой прогноз — это будет самый непрогнозируемый год, утверждала социолог, пишут СМИ.