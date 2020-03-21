Умерла известная социолог Ирина Бекешкина

Ирина Бекешкина умерла / УНИАН

Скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину.

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.

Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать", - сказано в сообщении на сайте Фонда, в котором работала Бекешкина.

Ирина Бекешкина досье

Ирина Бекешкина родилась в городе Ивдель Свердловской области (Россия). В 1974 году окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т.Шевченко. Позже - аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.

Карьера

Социолог, специалист в сфере политической и электоральной социологии.

Работала научным редактором журнала Философская мысль, младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.

Читайте такжеІрина Бекешкіна: Українці давно мріють про "сильну руку" та "посланця Божого"С 1991 года - научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

С 1996 года - заместитель директора фонда Демократические инициативы (Киев), с 2001-го - научный руководитель фонда. Научный редактор бюллетеня Политический портрет Украины, издаваемого фондом.

Читайте такжеИрина Бекешкина: Во втором туре большинство будет голосовать против: против Порошенко или против ЗеленскогоС 2010 года - директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива (после смерти основателя руководителя фонда Илька Кучерива).

Участница рейтинга "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала Фокус в 2007 и 2008 годах. По оценке издания, влиятельность обусловлена информированностью, компетентностью, обширными связями в украинских и зарубежных общественных организациях, СМИ, политических кругах.

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Автор свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций.

Прогнозы Бекешкиной на 2020 года

Бекешкина об отношениях с Россией

В отношениях с Россией мы можем пойти разными путями, и каждый из них чреват последствиями. Мы можем не пересекать красные линии, не идти на поводу РФ, но это приведет лишь к тому, что мы ни о чем не договоримся. Если же красные линии будут перейдены, в стране начнутся массовые протесты. И нельзя сказать с уверенностью, что именно выберет Украина. Скорее всего, конфликт продолжится, но в замороженном виде, в формате окопной войны.

Бекешкина о Крыме

В 2020 году Крым будут вспоминать лишь ритуально. Фактически, Крым превращается в военную базу, и однозначно Россия Крым не сдаст. Может, когда-то в будущем, когда наступит прогнозируемый спад России, или Украина будет уж очень успешной. В конце концов, никто же не предполагал, что Германия воссоединится. Но сейчас на полуострове идет интенсивная идеологическая обработка следующего поколения в совершенно пророссийском духе. Захотят ли лет через 10 эти граждане быть в Украине — вопрос очень сложный. Это не разделенная Германия — где и там, и там были немцы, и многие восточные немцы с завистью смотрели на западную Германию — на её уровень жизни, возможности.

То есть будущее Крыма в значительной степени зависит от успешности Украины, её благополучия.

Бекешкина о Донбассе

С оккупированными территориями Донбасса несколько по-другому: Россия на них не претендует (во всяком случае пока). А люди хотят определенности. Если там будет Россия — большинство примет Россию, если Украина — большинство примет Украину.

Бекешкина об отношениях Украины и США

Президентские выборы в США не изменят их отношения с Украиной, но нам лучше держаться от этих выборов подальше. Военная поддержка США тоже останется — уж очень размашисто ведет себя Путин на международной арене.

Бекешкина об экономике

Экономике Украины в 2020 году будут критически нужны иностранные инвестиции, мы будем вынуждены платить по большим долгам. И мы ведь не знаем, чем закончится эпопея с Коломойским. Вопросов намного больше, чем ответов. Мой прогноз — это будет самый непрогнозируемый год, утверждала социолог, пишут СМИ.