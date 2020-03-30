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Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО

30 марта 2020, 16:48

Сергей Сивохо заявил, что продолжит работу по скандальной Национальной платформе примирения и единства.

Сергей Сивохо уволен
Сергей Сивохо уволен / УНИАН

Сергей Сивохо прокомментировал сове увольнение с поста советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса.

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", - написал Сивохо в своем Facebook.

При он указал, что продолжит работу по скандальной Национальной платформе примирения и единства.

"Мы с Максимом Ткаченко (также уволенный советник секретаря СНБО, - Ред.) сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру. Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подытожил Сивохо.

Как ранее сообщал Главред, в понедельник, 30 марта, стало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах.

Сергей Сивохо СНБО увольнение новости Украины Донбасс
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